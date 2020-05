Nederland heeft last van droogte: zo red je je tuin

Het was deze week volop in het nieuws: Nederland heeft last van droogte. Het neerslagtekort is inmiddels groter dan in 1976 en dat was het droogste jaar ooit gemeten. En dan moet de zomer nog komen…

Het is dan ook helemaal geen slecht plan om maatregelen te nemen om te voorkomen dat je tuin uitdroogt. Wij geven je 5 tips tegen droogte in je tuin.

1. Zorg voor schaduw en houd de wind tegen

Veel wind door je tuin op een warme dag zorgt voor droogte. Het is daarom slim om ervoor te zorgen dat het windstil wordt in je tuin. Dit kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Denk aan het strategisch plaatsen van hagen, bomen, schuttingen en windschermen. Dit zorgt bovendien voor extra schaduw in je tuin en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Wanneer je voor extra hagen gaat, kies dan wel hagen die goed tegen warmte kunnen.

2. Bedek de aarde

Je wilt natuurlijk niet dat je grond uitdroogt in de zomer. Bedek de aarde daarom. Dit kun je doen door bodembedekkers te planten. Ook kun je kiezels, schelpen of stenen op de aarde leggen. Zo blijft de aarde eronder koel en vochtig. Nu weet je gelijk waarom ze dat in warme, mediterrane landen vaak doen.

3. Bescherm je moestuin

Ben je bang dat je mooie moestuintje en je oogst verloren gaan door de brandende zon? Dek je tuintje af met vliesdoek. Zo zorg je er ook voor dat de aarde niet uitdroogt.

4. Stop met schoffelen

Misschien triggert de aanblik van die droge grond je om eens lekker te gaan schoffelen en spitten. Doe dat maar niet. Hierdoor stimuleer je juist de verdamping van het vocht in de grond. Het werkt dus juist averechts. Bij het zien van droge grond hoef je je ook niet direct zorgen om je planten te maken. Planten kunnen het water van veel dieper in de grond halen.

5. Geef je planten zó water

Geef je planten vooral ’s avonds water, zodat het water niet direct verdampt. Ze kunnen het water dan beter opnemen. Ga je nieuwe planten planten? Geef ze dan water via de onderkant, in het plantgat. Dat is beter dan ze water te geven door het boven op de aarde te gieten, want ook dan kan het sneller verdampen. Je kunt de kluit van de plant voor het planten nog even onderdompelen in water.

Bron: Buitenleven. Beeld: iStock