Droombaan: hier krijg je flink betaald om in 12 dagen 24 kerstfilms te kijken

Hoe zoetsappiger, hoe beter: sommige mensen leven voor romantische kerstfilms. Al deze filmliefhebbers kunnen nu hun geluk niet op.

Hallmark, die van de kaartjes én de mierzoete films, looft namelijk 1000 dollar uit aan de persoon die bereid is om 24 kerstfilms in 12 dagen te bekijken. Je hebt tot 25 december de tijd om de 24 kerstfilms te bekijken én het bewijs daarvan vastleggen op social media. Hallmark wil graag dat je daar dan de hashtags #countdowntochristmas en #hallmarkdreamjob bij gebruikt. Ook willen ze van iedere film een recensie – mits je geen spoilers weggeeft.

Warme chocolademelk en kerstverlichting

24 films kijken voor 1000 dollar is niet het enige wat je mag doen. Je krijgt van Hallmark ook nog eens warme chocolademelk, kerstkoekjes, kerstverlichting en een mini-kerstboom om in de feestsferen te komen. De vacature-eisen? Je moet een groot kerstfanaat zijn én ouder dan 18 jaar, maar ook, en nu komt de domper, wonen in de Verenigde Staten.

Woont daar toevallig een vriendin of ver familielid? Dan scoor je vast punten als je deze vacature even naar ze doorzet.

Bron: Womenshealthmag. Beeld: iStock