Droombaan: als professionele kerstversierder kun je bijna 5.000 euro per boom verdienen

Geen reden meer om je kerstgevoelens te onderdrukken, want nu Sinterklaas weer het land uit is mogen we weer onze kerstversiering weer uit de kast halen. Een enorme fan? Dan is een baan als professioneel kerstversierder helemaal voor jou weggelegd.

Het bedrijf genaamd Harrington hangt kerstdecoratie op bij televisiesterren en voetballers en verdient daarmee 1.700 tot 4.500 euro per afgewerkte kerstboom.

Niet zomaar een boom

“Meestal beginnen we een paar weken of maanden van te voren al met plannen. Dit jaar heb ik zo’n 20 huizen die versierd moeten worden. Vervolgens keer ik in januari terug om alle versieringen op te halen en weer op te bergen.”

Kun jij dat nou geloven? Wij decoreren alles het liefste zelf natuurlijk. Maar, we moeten toegeven: het ziet er oogverblindend uit:

