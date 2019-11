Droomhuis in la bella Italia? Ze worden nu gratis weggegeven

Wel eens gedroomd van een pittoresk huisje in Italië? Dan is het nu tijd om stappen te ondernemen: de gemeente Cammarata op het eiland Sicilië geeft gratis huizen weg.

Allemaal om de bevolkingskrimp tegen te gaan. De bevolkingsafname in Italië is namelijk een groot probleem: jongeren kunnen geen werk vinden en zoeken hun heil in het buitenland. Het lukt de meeste Italiaanse gemeentes niet om de Italianen tegen te houden, en dus proberen ze de oplossing ergens anders te zoeken. Naast dat huizen weggaan voor spotprijzen, krijgen geïnteresseerde kopers er nog allerlei geld en privileges bovenop.

Geboorteplaats redden

Zo ook in Cammarata. Naast dat je één van de tot nu toe 12 gratis huizen kunt krijgen, betaalt gemeente namelijk ook nog eens 1000 euro voor elke baby die er wordt geboren. Vincenzo Giambrone, de burgemeester van Cammarata, is al 3 jaar bezig met dit plan. Hij wil koste wat het kost zijn geboortedorp redden.

Leegloop

Daarvoor probeert hij mensen te overtuigen om hun leegstaande en verloerde huizen aan hem te verkopen zodat hij ze gratis kan weggeven aan nieuwkomers die hopelijk het dorp nieuw lezen gaan inblazen. “Ik kan er niet tegen om deze prachtige gemeente in een ruïne te zien veranderen. Het doet me pijn”, zegt hij tegen CNN Travel. “De eigenaren zijn zich niet bewust van de schade die ze aanrichten door de huizen zo te laten vervallen. Het laat een diep litteken achter op het stadsbeeld.”

Wat je ervoor moet doen

Goed, je voelt ‘m al aankomen: het addertje. Nieuwe inwoners moeten het pand binnen 3 jaar renoveren inclusief duidelijk bouwplan. Daarbij moeten ze een soort borgsom van 5.000 euro betalen. Maar zodra de renovatie is voltooid, krijgen ze het geld terug. Iedereen maakt kans op het projectje, maar jonge gezinnen krijgen wel voorrang.

Je eigen bar?

Volgens Giambrone zijn er op dit moment zo’n 12 leegstaande huizen beschikbaar, maar er komen er vermoedelijk nog meer bij. Er staan namelijk nog zeker 100 andere huizen leeg in het oudste deel van de gemeente. De nieuwe inwoners mogen bijna alles met het pand doen: van een mooi privéhuis tot een B&B en van een kledingwinkel tot een restaurant.

En zeg nu zelf: naast de afbeelding hierboven, is het 6500 inwoners tellende dorp toch best een plaatje?

