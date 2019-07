Tapas en flamencodansers: dit is waarom je naar Sevilla wil

Stephanie (38) gaat samen met haar man en dochter Isa (7) naar droombestemming Sevilla. Ze deelt met ons haar beste tips van de stad waar ze 15 jaar geleden verliefd op werd.

Over de bestemming van haar droomreis hoefde Stephanie niet lang na te denken. Samen met haar man Bas en dochter Isa (7) wilde ze terug naar Sevilla, de stad waar ze vijftien jaar geleden een paar maanden woonde om stage te lopen. “Die stad hielp me volwassen te worden.” Hoopvol stuurde ze voor de Libelle Droomreis-wedstrijd een filmpje in waarin ze vertelde over vijftien jaar geleden, over haar leven in Sevilla.

Advertentie

Mijn Sevilla

Stephanie: Op 22 april stappen Bas, Isa en ik in het vliegtuig voor een vierdaagse trip naar Sevilla. Ik kan nog steeds nauwelijks geloven dat mijn droom gaat uitkomen. Ik win nooit iets! Nadat we onze bagage in het hotel gezet hebben, pakken we een taxi naar de wijk Barrio de Santa Cruz, vanwege de witte huizen en smalle straatjes mijn persoonlijke favoriet. Deze middeleeuwse barrio is een aaneenschakeling van hofjes, pleinen en tapasbarretjes. We beginnen met een bezoek aan de beroemde kathedraal Santa Maria de la Sede, die oorspronkelijk een moskee was. Toen ik in Sevilla woonde, ging ik hier weleens naar binnen om te kijken naar de prachtige kunstwerken van Murillo en Goya en om een kaarsje te branden. Zodra ik er binnenstap, voel ik me weer even 23. Het ruikt er hetzelfde, het voelt hetzelfde. Alsof ik thuiskom. Alleen de kaarsjes zijn nu elektrisch. De Giralda Toren, de minaret die tegen de kathedraal aan gebouwd is, is voor mij, net als voor velen, letterlijk het symbool van Sevilla. Natuurlijk maken we met z’n drieën de klim naar boven. We stappen flink door, de 35 verdiepingen lopen in een helling omhoog. Vroeger beklom de muezzin, die de islamieten tot gebed opriep, deze toren te paard. Wanneer we eindelijk boven komen en het spectaculaire uitzicht zien, met onder ons de Patio de los Naranjos en in de verte de glinsterende Guadalquivir rivier, prikken de tranen in mijn ogen. Mijn Sevilla! Wat heb ik de stad gemist! We zijn er nog maar net, maar ik ben nu al superblij dat ik hier ben.”

Straat vol herinneringen

“Rond lunchtijd lopen we vol verwachting de straat Calle Mateos Gago in, het smalle straatje vanaf de fontein, waar het wemelt van de knusse eettentjes. Vijftien jaar geleden kwam ik hier elke dag om te lunchen. De straat betekent veel voor mij. Mijn enthousiasme is overgeslagen op Bas en Isa. Dat ontroert me. Wanneer we aan een grote schaal met overheerlijke tapas zitten, begint op het marktplein verderop een bandje te spelen. Een flamencodanseres pakt haar castagnetten en ik voel weer dezelfde vibe als toen. Wanneer we op verzoek van Isa na de lunch met de paardenkoets een tochtje door de stad maken en ik haar gezicht zie, kan ik mijn geluk niet op. Ik weet het zeker, Sevilla is de allerleukste stad van Europa.”

Wandelen en winkelen

“Op dag twee maken we een stadswandeling, aangeboden door TUI. Een vrolijke studente leidt ons rond. We passeren de tuinen van Alcazar die bij het Koninklijk Paleis horen, een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Wanneer ik de bloemen uit de tuinen ruik, zie ik mezelf weer liggen op het gras, met een drankje, lachend met mijn vrienden. We wandelen verder langs pleinen, binnenplaatsen, het culturele centrum Hospital de los Venerables en het huis van de beroemde Spaanse schilder Bartolomé Murillo, die hier in 1682 stierf. Uitrusten doen we bij de Jardines de Murillo, waar vroeger de boomgaarden en moestuinen van het paleis Alcazar waren. Wat is het hier heerlijk koel en vredig! Ik sluit mijn ogen en adem de frisse zachtzoete sinaasappelgeur in.

Na de wandeling is het tijd om te winkelen. Dé winkelstraat is Calle Sierpes, met veel kledingwinkels, juweliers, cadeau- en keramiekwinkels. De plek waar veel Sevillianen met elkaar afspreken, is La Campana, de bekendste koffiebar en banketbakker van Sevilla. Deze is te vinden aan het begin van de straat, Calle Sierpes 1-3. Parallel aan de Calle Sierpes loopt de lange winkelstraat Tetuán, met nog meer kledingwinkels en aan het einde het warenhuis El Corte Inglès.”

Op de fiets door het park

“De volgende ochtend huren we een fietskar in Parque Maria Luisa, het bekendste openbare park van Sevilla. Het is een oase van rust met grote bomen, struiken, bloemen en een waterplas met een idyllisch Moors tempeltje. Als we het park doorkruist hebben, fietsen we de openbare weg op richting Plaza de la Encarnación. We passeren het prachtige Metropol Parasol, een enorm houten bouwwerk dat in de volksmond de ‘champignon’ wordt genoemd. Dit bouwsel bestond vijftien jaar geleden nog niet. Ik zie ook dat rondom de Plaza een nieuw, levendig Sevilla ontstaat met leuke barretjes en kleine exclusieve winkels. Natuurlijk, niet alles is hetzelfde gebleven. Maar de sfeer, de levendigheid, de geurige jasmijnstruiken, het Paleis en de dansers blijven onveranderd prachtig.

Op dag vier vliegen we terug. Vanachter het vliegtuigraampje kijk ik naar de stad die me hielp volwassen te worden. Ik ben niet bedroefd, ik ben voldaan. De eerste keer hielp Sevilla me door een lastige fase heen en kwam ik herboren terug. Door dit bezoek sluit ik ook een fase af. Ik ga met een collega een eigen marketing-communicatiebureau beginnen. Weer ligt een nieuw leven voor me.”

Net als Stephanie, Bas en Isa een tripje naar Sevilla maken? Dat kan:

Droomreis naar Sevilla 3 dagen v.a. € 299,- p.p. v.a. € 299,- p.p. Boek nu

Tekst: Elleke van Duin. Beeld: iStock