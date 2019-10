Stephanie (28) ging samen met haar vriend Harry (30) naar Suriname. Ze wonnen hun droomreis via Libelle. Harry is daar geboren en werd geadopteerd door een Nederlands gezin. Naast een ontmoeting met Harry’s biologische vader, maakten ze een prachtige reis door idyllisch Suriname.

Ze delen hun 10 beste tips met ons:

1. Bezoek Fort Zeelandia

We deden een citytour door Paramaribo. Onder leiding van een gids bezochten we het centrum, waar een beeld van Koningin Wilhelmina staat. Prachtig, al die koloniale huizen. De gids vertelde over de geschiedenis en we bezochten Fort Zeelandia. Ongelooflijk indrukwekkend allemaal.

2. Ontdek de centrale markt van Paramaribo

Omdat Stephanie dol is op markten, maakten ze ook nog een rondje over de centrale markt van Paramaribo. Bomvol heerlijke geuren en knallende kleuren! Fruit, groenten, kruiden en ook vlees en vis lag overal uitgestald.

3. Ga dolfijnen spotten

’s Middags werden het stel opgehaald om dolfijnen spotten bij Nieuw-Amsterdam/Leonsberg. “Op de punt van de boot genoten we enorm van de tocht. Al snel kwam een groep dolfijnen voorbij. Deze Profosu dolfijnen hebben een roze buik. Geweldig om ze zo vrolijk boven het water te zien buitelen”, vertelt Stephanie.

4. Ga eten bij restaurant Java

Aan het einde van de dag spraken ze met John “Met John, Harry’s vader, spraken we af in restaurant Java. Hier genoten ze van een rijsttafel, en hield zijn vader John een speech.

“We sliepen in een jungle lodge met uitzicht op de Surinamerivier. Superromantisch!”

5. Neem een korjaal over de Surinamerivier

Naast de ontmoeting met Harry zijn vader wilden ze ook meer van het binnenland zien. Dus de volgende dag reisden ze naar een plek waar de boten vertrekken naar de dorpen langs de Surinamerivier. In een korjaal, een lange smalle boot gemaakt uit een boomstam, tuften Stephanie en Harry langs oeroude bossen, dorpjes en piepkleine eilandjes in de rivier.

6. Logeren in een jungle lodge

Het boottochtje duurde een uurtje en toen kwamen ze aan bij Anaula Nature Resort. Hier sliepen ze in een jungle lodge, met een bed met klamboe, balkon en hangmat en een adembenemend uitzicht over de Surinamerivier. Dit was ons thuis voor de komende 3 dagen. Stephanie: “superromantisch!”

Aan het eind van de middag namen ze een duik in een natuurlijke stroomversnelling in de rivier en na het avondeten gingen ze in de korjaal de rivier op om kaaimannen te spotten. Ze hebben er één gezien, “die gelukkig rustig bleef liggen!”

7. Ontdek nieuw-Aurora

De volgende dag stapten ze om 9 uur in de korjaal om naar Nieuw-Aurora te varen, een dorpje dat bestaat uit een Christelijk en een Saramaccaans gedeelte. De bewoners zijn Saramaccaanse marrons, zij stammen af van gevluchte slaven. Ze gingen langs een school, wandelden door het dorp en bezochten een kerk.

8. Maak een boswandeling en ontdek de natuur

’s Middags stond er een boswandeling op de planning. De gids vertelde het stel alles over de bomen, planten, vruchten, struiken, draag- en parasolmieren, termieten, luiaards, apen en tarantula’s. Het was allemaal zo mooi groen en kleurrijk.

“De bloemen, de vlinders, de jungle… wat een prachtig land”

9+10. Ga naar de plantage Frederiksdorp en slaap in een huisje in het moeras

De laatste ochtend brachten ze in Anaula door. Hier lagen ze nog even in de hangmat met uitzicht op de rivier. Na de lunch voeren ze per korjaal terug naar Atjoni, waar ze aan land gingen. Nog een keer namen ze deze prachtige omgeving in zich op. De bloemen, de vlinders, de jungle… Het stel beloofden elkaar hier terug te komen. Ze namen afscheid van de gids en stapten in de bus die hun naar de voormalige plantage Frederiksdorp zou brengen, de laatste bestemming. Het huisje waarin ze logeerden, stond in het moeras, wat weer een unieke ervaring was.

Net als Harry en Stefanie een rondreis door Suriname maken? Van Paramaribo tot aan de Surinaamse jungle? Boek dan snel je reis: