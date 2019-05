Droomvacature: drink de hele dag wijn en verdien 9000 euro

Is wijntjes drinken je favoriete bezigheid? En zou je er alles aan doen om daar geld voor te krijgen? Dan is deze vacature écht iets voor jou.

Wijn drinken, voor een luxe-vakantie naar Zuid-Frankrijk vliegen en daar ook nog eens 9000 euro voor krijgen. Wie wil dat nu niet?

Stimuleren

Het bedrijf Rosé All Day heeft precies deze vacature uitgezet. Ze zoeken een persoon die hun naamsbekendheid wil vergroten. Ze hopen iemand te vinden die foto’s op social media plaatst waarop hij of zij wijn aan het drinken is. De foto’s moeten zo aantrekkelijk mogelijk zijn, zodat andere mensen gestimuleerd worden hetzelfde te gaan doen. Als beloning krijg je hier 10.000 dollar (9000 euro) voor. Bovendien mag verblijven in het château van het bedrijf in Languedoc.

Wijnfoto’s

Lijkt het je wat? Het enige wat je moet doen om te solliciteren is laten zien wat voor bereik je al hebt. Like de Instagrampagina van Rosé All Day en start vanaf 8 juni met het taggen van deze pagina in al je wijnfoto’s. Ze willen zien wat je kunt, dus zet ‘m op!

Winnaar

Het bedrijf kiest na 2 september 5 winnaars, die vervolgens nog een laatste foto op Instagram moeten plaatsen waarna de jury de uiteindelijke winnaar kiest. Let op: deelnemers moeten minimaal 21 jaar of ouder zijn.

Bron: Radwine Project, Instagram. Beeld: iStock