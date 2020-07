Wegen afgesloten door drukte aan de kust: “Kom niet naar het strand”

Heel Holland bakt op de Nederlandse stranden. En daar wordt het inmiddels veel te druk. Verschillende toegangswegen naar de kust zijn al afgesloten. “Kom niet meer naar het strand”, verzoeken verschillende veiligheidsregio’s.

Echt corona-proof is het niet meer.

Vooral Zandvoort had het zwaar te verduren vandaag. De gemeente heeft dan ook besloten de toegangswegen daar af te sluiten. “Met de auto of een ander motorvoertuig kun je niet meer naar Zandvoort komen”, liet de gemeente weten.

Maar er zijn meer wegen die naar Zandvoort leiden. En dus puilen de treinen inmiddels uit. “Het is al druk en het moet niet voller worden”, laat een woordvoerder daar weten. Mensen op de stranden worden dan ook verzocht om nu alvast de trein terug te nemen. Daarbij rijden er tot 11 uur vanavond extra treinen vanuit Zandvoort.

Noodkreten

Maar niet alleen daar is het druk. Vanuit Den Haag, Rijnmond en Kennemerland klinken ook noodkreten. “Het staat vast naar het strand toe. We roepen mensen op om anderhalve meter afstand te houden en met de fiets of lopend te komen”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Den Haag dan ook. “Kom niet naar Hoek van Holland”, klinkt het uit Rijnmond.

Anderhalve meter

Dat mensen met deze tropische temperaturen naar het strand willen, is niet zo gek. Wel moeten ze in hun achterhoofd houden dat zij het strand misschien nooit bereiken. Meer kustgebieden spelen met het idee om toegangswegen te sluiten. Daarbij is het in sommige regio’s niet meer mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. En dus neem je voor jezelf en andere een groot risico door toch naar het strand te komen.

Drukte

Ook strandganger Hélène ziet hoe druk het is aan de kust. Zij vertrok vanmorgen om 10 uur naar Julianadorp. Daar komt ze wel vaker. “Het is niet het meest toeristische strand van Nederland”, laat ze weten. “Maar zelfs hier is het inmiddels enorm druk.” Toen zij vanmorgen aankwam, was het nog redelijk rustig. Nu puilt het strand haast uit van de toeristen. “Ik hoorde om 12 uur al mensen zeggen dat er geen parkeerplekken meer over waren in de omgeving. En dat zelfs fietsen nergens meer geparkeerd konden worden.”

Corona-proof

Hélènes stranddag is gelukkig nog corona-proof. “Mensen houden hier nog keurig anderhalve meter afstand. Ik heb het nooit zo druk gezien, maar het gaat nog goed.” Wel kan ze zich goed voorstellen dat het in andere gebieden anders is. “Als het hier al zo druk is, moet Zandvoort of Scheveningen helemaal erg zijn. Ik ben blij dat hier nog afstand gehouden kan worden.”

Toch besluit zij haar spullen te pakken en vroegtijdig naar huis te gaan. Iets wat veel Veiligheidsregio’s de strandgangers vragen te doen.

Bron: Rtlnieuws. Beeld: iStock.