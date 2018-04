Dubbel feest: de weersvoorspelling voor Koningsdag ziet er veelbelovend uit

Haal je oranje slippers maar alvast uit de kast! Als we Weeronline moeten geloven, dan wordt het komende vrijdag een zonnig feestje met temperaturen van 15 tot 17 graden celcius.

Zorg er wel voor dat je een jasje meeneemt, want tijdens koningsnacht dalen de temperaturen tot zo’n 4 graden.

Droge Koningsnacht

Tot en met woensdag is er nog flink wat bewolking, maar vanaf donderdag maken de wolkenvelden plaats voor zonnige perioden. De kans op een bui neemt af en volgens de huidige verwachting is de kans vrij groot dat het tijdens Koningsnacht op de meeste plaatsen droog blijft.

Beter dan vorig jaar

Eén ding is zeker: het wordt in ieder geval stukken beter dan vorig jaar. Toen vroor het tijdens Koningsnacht in het binnenland 1 tot 3 graden en hadden we voor het eerst sinds 1996 weer vorst tijdens Koningsnacht.

Stapelwolken

Toch moeten we niet te vroeg juichen: overdag is de kans op een bui in het westen 30 procent en in het oosten ongeveer 60 procent. Er ontstaan vooral in het binnenland veel stapelwolken en tussendoor laat de zon zich af en toe zien. In het westen krijgt de zon gelukkig wat meer ruimte. Het wordt 14 graden in de kustprovincies en 15-16 in het oosten en zuiden. In het zuidoosten kan het 17 graden worden.

Bron: Weeronline. Beeld: ANP