Zó kun je een dubbel zo hoge vergoeding krijgen bij bagageproblemen

Bagageproblemen zijn het laatste waar je op zit te wachten als je lekker op vakantie gaat of zen thuiskomt. Een riante vergoeding verzacht die pijn enigszins.

Of je koffer nu kwijt, vertraagd of beschadigd is: er wordt altijd aangeraden om het direct bij de bagageservicebalie te melden. Maar wist je dat je meer vergoeding kunt krijgen dan je denkt?

Luchtvaartmaatschappij én reisverzekering claimen

Behalve bij de luchtvaartmaatschappij, kun je ook een claim indienen bij je reisverzekering. Volgens de Consumentenbond krijg je van je verzekeraar soms meer terug dan wanneer je alleen de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stelt. Vergoedt je verzekering niet de volledige schade? Claim het restant dan bij de luchtvaartmaatschappij.

Creditcard

Heb je je koffer betaald met een creditcard? Dan heb je daar vaak automatisch al een verzekering voor je bagage aan gekoppeld gekregen. Ga dit dus zeker ook na – tel uit je winst! Dat mag ook wel, want het zou doodzonde zijn als je de bagageproblemen je vakantie laat verpesten.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock

