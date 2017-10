Welkom in verrassend Dublin

Op nog geen uur vliegen van Nederland ligt het verrassende Dublin. Een stad vol geschiedenis, aangename terrassen, goede restaurants en bijzondere winkels.

Rijke geschiedenis

Historieliefhebbers komen in Dublin ruimschoots aan hun trekken. De stad werd in 998 door de Vikingen gesticht en de geschiedenis en tradities zijn goed bewaard gebleven. Een leuke manier om de binnenstad te ontdekken, is de Dublin Discovery Trails. Een app met wandelroutes vol verhalen die Dublin tot leven brengt. Wandel even binnen bij The National Museum of Ireland voor een beeld van de geschiedenis van Ierland en Dublin met als hoogtepunt de vondsten uit de ijzertijd die uitstekend bewaard zijn gebleven. Het Trinity College is dé plek om het bruisende studentenleven te proeven. Deze universiteit is één van de beroemdste van Europa en bekende schrijvers en dichters als Oscar Wilde en James Joyce studeerden hier.

Even bijkomen

Voor een heerlijke kop koffie is Brother Hubbard een goed adres. Dit knusse koffietentje is erg geliefd bij locals. Proef vooral de heerlijke brownies en scones. Naast zoetigheden serveren ze tijdens lunchmomenten ook versgeperste sapje, heerlijke broodjes, sandwiches en diverse soepen. Natuurlijk is de bekende Guinness overal te krijgen, maar veel pubs en restaurants serveren ook heerlijke cocktails en goede wijnen. Een leuk restaurant is The Church, een tot grandcafé omgebouwde kerk met prima eten en gezellige live muziek.

Winkel in, winkel uit

Ook shoppen in Dublin is geen probleem. Duik de kleinere straatjes in rondom Het Temple District, het historische centrum van de stad. Het Creative Quarter bruist van de unieke mode en design. Alle grote merken hebben hier een brand store. Maar ook bijzondere boetiekjes, rommelmarkten en vintage designerwinkels zijn er te vinden. Op Drury Street zitten veel bijzondere woon- en designwinkels zoals Industry & Co waar je ook heerlijk kunt ontbijten en lunchen. Maar ook op de hoofdstraat is het goed toeven. Tussen de grote ketens als Marks & Spencer zitten kleine juweeltjes verstopt als The Kitchen Whisk, een winkel voor ambitieuze keukenprinsessen.

Beeld: iStock