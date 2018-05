Duizenden mensen krijgen flink wat geld terug van hun bank

Zit jij bij ING, SNS, Regiobank of BLG Wonen? Dan heb je misschien wel geluk: zo’n 27.000 mensen krijgen flink wat duiten terug van hun bank vanwege een te veel betaalde boeterente in het verleden.

Het bedrag wat de mensen terugkrijgen verschilt. Het kan om een eurootje gaan, maar het kan ook zomaar om duizend euro gaan. “Bij onze klanten gaat het gemiddeld om 230 euro”, zegt Jascha Hagendoorn van De Volksbank, moederbedrijf van SNS, Regiobank en BLG Wonen.

De gelukkigen

Het gaat hierbij om de klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost op hun hypotheek of hun hypotheek hebben gewijzigd. Hierbij kregen de klanten een boeterente, maar deze blijkt achteraf vaak te hoog te zijn geweest. De mensen die straks wat extra cijfertjes op hun rekening zien verschijnen, hebben onlangs een brief ontvangen.

Uitbetalingen

Bij ING zijn de compensaties ondertussen uitbetaald, zij rekenden op zo’n 10 miljoen voor de uitbetalingen verdeeld over 7000 klanten. De Volksbank reserveert zo’n 4,6 miljoen voor 20.000 klanten, deze mensen worden vandaag daarover ingelicht.

Andersom

Bang zijn dat je te weinig geld hebt betaald tijdens de verkeerd berekende rente, hoeft niet. “Dat is een geval van ‘een vergissing van de bank in uw voordeel'”, aldus De Volksbank op AD.nl.

Rabobank en ABN Amro

Ben je een klant bij Rabobank of ABN Amro? Dan zit er helaas geen compensatie in voor jou: “Het speelt niet bij ons. Wij hebben de kosten in het verleden altijd conform de geldende voorwaarden berekend. Als er al eens een fout is gemaakt is die al gecorrigeerd”, vertelt de woordvoerder van Rabobank.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock