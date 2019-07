Politie vindt duizenden poststukken begraven in bos in Laren

De postbezorger in Laren had er duidelijk geen zin meer in. In het bos zijn namelijk duizenden begraven poststukken gevonden.

Hoe lang het er al lag is niet duidelijk. Vermoedelijk niet lang, want de brieven zijn nog redelijk intact.

Verdacht

“De melder zag dat er behoorlijk was gegraven maar dat het ook weer netjes achter was gelaten. Hij had ook een deel van een schep gevonden. De melder vertrouwde het daarom niet”, laat de politie weten. De agenten besloten te gaan spitten en vonden 8 diepe gaten met duizenden poststukken.