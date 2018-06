Deze duo's nemen deze zomer plaats op de bank van Linda de Mol in Linda's Zomerweek

Eén van onze favoriete zomerprogramma’s is deze zomer weer op de buis te zien en als vanouds kunnen we niet wachten. We hebben het natuurlijk over Linda’s Zomerweek.

In dit zomerbulletin van Linda de Mol nemen iedere aflevering twee bekende Nederlanders, die onderling op het eerste oog weinig met elkaar te maken hebben, plaats op de bank bij Linda de Mol om te praten over hun jeugd, werk en het leven. En dat levert mooie tv op.

Dit zijn de koppels:

Een opvallende gast dit jaar is Linda’s eigen neef, Johnny de Mol. Hij zal tijdens een aflevering van Linda’s Zomerweek de bank moeten delen met Kajsa Ollongren, onze vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Andere duo’s zijn actrice Ilse Warringa, die in één klap bekend werd als Juf Ank in ‘De Luizenmoeder’ en Olympisch schaatser Kjeld Nuis; presentatrice Sophie Hilbrand en voetbalanalist Johan Derksen; zangeres Ilse DeLange en misdaadverslaggever John van den Heuvel en tot slot presentatrice Wendy van Dijk met cabaretier Jochem Myjer.

Dit jaar ontfermt Elske DeWall zich over de muziek voor de talkshow. Dat belooft een mooie zomer te worden.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.