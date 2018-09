Wil je altijd al zo'n mooie keukenmachine? Híer koop je 'm voor een prikkie

In elk kook- of bakprogramma zie je ‘m weer voorbij komen; zo’n mooie keukenmachine in zwart, rood of een ander leuk kleurtje. Helaas zijn deze keukenmachines best prijzig en blijft het voor veel mensen bij dromen.

Ben jij zo’n kook- of bakliefhebber die zo’n KitchenAid keukenmachine graag in de keuken zou hebben staan? De kans is groot dat je nooit tot aankoop over bent gegaan, omdat deze machines flink wat kosten. Jammer, want je zag het apparaat al helemaal op je aanrecht staan.

Lookalike

Er is goed nieuws: net als van veel andere apparaten komt er ook een goedkopere lookalike van deze keukenmachine op de markt. Vanaf volgende week verkoopt Lidl online een apparaat dat sterk lijkt op de beroemde en veel duurdere machine, maar dan voor het fijne prijsje van €50.

Beeld: iStock.