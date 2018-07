Nieuw onderzoek: 'Hoe duurder je bruiloft, des te sneller je gaat scheiden'

Het plannen van jouw ideale bruiloft kan knap lastig zijn. Bovendien lopen de kosten al gauw hoog op, maar goed nieuws: hoe goedkoper je bruiloft is, des te langer je huwelijk zal duren.

Tenminste, dat blijkt uit nieuw onderzoek van economisch professoren Andrew Francis-Tan en Hugo M Mialon. Zij ondervroegen 3.000 getrouwde mensen en ontdekten dat er bepaalde kenmerken zijn die de kans op een echtscheiding vergroten.

Scheiden

Zo is het geld dat aan een bruiloft wordt uitgeven omgekeerd evenredig met de duur van het huwelijk. Oftewel: hoe duurder de bruiloft, des te sneller het koppel gaat scheiden. De onderzoekers ontdekte dat vooral de prijs van de verlovingsring invloed heeft op een scheiding, met name als de ring meer dan 1700 euro is.

Uiterlijk

Naast de kosten blijkt er nog een ander kenmerk van invloed te zijn op het risico op een scheiding. En dan hebben we het over hoe belangrijk elkaars uiterlijk was in de beslissing om te trouwen. “Bij de deelnemers was duidelijk te zien dat als het uiterlijk van de partner belangrijk was in de beslissing om te trouwen, het huwelijk korter duurder”, legt professor Hugo uit.

Huwelijkreis

Maar gelukkig zijn niet alle bruiloftsuitgaven negatief. Hoewel de prijs van de bruiloft of de ring slechte invloed kan hebben op het huwelijk, constateren de onderzoekers dat de huwelijksreis er juist voor kan zorgen dat je voor altijd bij elkaar blijft.

Dus in plaats van duizenden euro’s uit te geven aan een prachtige bruiloft, kun je blijkbaar beter gaan sparen voor een geweldige huwelijksreis.

Bron: The Independent. Beeld: iStock