Dit is het duurste én het goedkoopste strand van Nederland

Op een heerlijke zomerdag gaan we het allerliefst een dagje naar het strand. Toch kan het op het strand in Vlieland een duur grapje worden.

Het strand van Vlieland is namelijk het duurste strand van Nederland, blijkt uit onderzoek van de online reisspecialist Travelbird.

Boodschappenlijstje

Om de betaalbaarheid van ieder strand te berekenen kocht Travelbird op maar liefst 300 stranden over de hele wereld precies dezelfde dingen. Naast de faciliteitskosten bestond het boodschappenlijstje uit: een flesje water, een biertje, lunch, een ijsje en een flesje zonnebrandcrème. Van de 21 Nederlandse stranden waar ze langs zijn geweest, was het strand van Vlieland het allerduurst. Voor al deze spullen leg je daar €53,26 neer.

Goedkoopste

Je kunt dan ook in Nederland het beste naar het strand van Ameland gaan. De onderzoekers hebben natuurlijk niet alle Nederlandse stranden bezocht, maar volgens Travelbird is Ameland het goedkoopste. Daar heb je het hele boodschappenlijstje al voor €34,40.

Vliegen

Maar het kan uiteraard nóg goedkoper. Alleen moet je daar wel even een stukje voor vliegen, want op het strand Cua Dai Beach in het Vietnamese Hoi An betaal je slechts €13,44 voor een stranddagje. Waar je het beter niet heen kunt gaan is het strand Anse Vata in Nieuw-Caledonië, een eiland naast Australië. Daar betaal je maar liefst €78,57 voor de faciliteiten, zonnecrème, water, bier, een ijsje en lunch. Al krijg je daar waarschijnlijk wel een waanzinnig uitzicht voor terug.

Bron: Travelbird. Beeld: iStock