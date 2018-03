Sommige mensen hebben zoveel geld op hun bankrekening dat ze van gekkigheid niet meer moeten weten wat ze ermee aan moeten. Een auto kopen van twee ton? Geen probleem. En vooruit, doe de duurste hond ter wereld er ook maar bij.

Deze hond ziet er dan wel goed verzorgd en megaknuffelbaar uit, maar om er nou bijna 1,5 miljoen dollar voor te betalen is toch wat overdreven. Het klinkt waanzinnig, maar het bedrag is in China betaald voor een Rode Tibetaanse Mastiff. Dit type hond is in China een echt statussymbool, vergelijk het met een duur horloge of een dure auto. Tevens brengt de kleur rood geluk en deze hond zou dan ook geluk en voorspoed brengen aan zijn baasje.

De eigenaar

Een Chinese projectontwikkelaar kocht in 2011 de Mastiff voor $1.900.000. Voor de rest valt er weinig te vinden over deze mega rijke projectontwikkelaar, zo is zijn naam en hoe hij eruit ziet niet bekend voor de buitenwereld. Het enige waar we nog over kunnen speculeren is: hij houdt ontzettend van honden óf hij weet gewoon niet wat hij met zijn geld aan moet.

De ster zelf

Om precies te zijn gaat het om de hond “Hong Dong”, of in het Engels vertaald “Big Splash”. De hond is 80 centimeter lang en weegt maar liefst 90 kilogram. De Tibetaanse Mastiff is afkomstig uit de Himalaya en is mogelijk één van de oudste hondenrassen van het oosten. Het is een grote, sterke hond. De honden worden gemiddeld 14 jaar oud. De Mastiff is een erg duur en exclusief hondenras en is daarom ook een statussymbool in China. Gelukkig kan er ook een groot deel van de investering worden terugverdiend, want iedere keer als er gefokt wordt met Hong Dong levert dat de eigenaar ongeveer 11.000 euro op. Een snel rekensommetje leert dat Hong Dong dan wel een echte gigolo moet zijn, minstens 100 teefjes moet hij bevruchten!

Toch leek de nieuwe eigenaar niet van plan om met de hond te gaan fokken en is het dus gewoon een dure hond waarover je kunt opscheppen bij je rijke vrienden. Hopelijk is ”Hong Dong” maar heel lief voor zijn baasje.

Bron: www.allerecords.nl Beeld: energique.nl