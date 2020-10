Libelle Legt Uit: wat is de meest duurzame manier om water te koken?

Je hebt vast weleens het water in je waterkoker voorgekookt als je pasta of rijst ging koken. Het is dan tenminste lekker snel klaar. Maar is dat wel zo verstandig? We zochten uit wat de meest duurzame manier van water koken is.

Als je water in een waterkoker voorkookt, is dat dan ook duurzaam? Of kun je beter het gaspitje zijn werk laten doen? Het antwoord op die vraag is zo makkelijk nog niet. Het hangt er namelijk ook vanaf of je kookt op gas of inductie.

Advertentie

Waterkoker

Hoe snel het water gekookt is in de waterkoker, ligt aan de hoeveelheid watt van de waterkoker. Hoe meer watt de waterkoker heeft, hoe sneller het water gekookt zal zijn. Maar dit zal ook meer stroom per minuut verbruiken. De kooksnelheid van een waterkoker hangt ook af van het element waarmee het water warm wordt gemaakt. Als deze in de waterkoker zit, zal het water sneller koken dan wanneer deze in de bodem verborgen zit.