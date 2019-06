Een duurzamer huishouden? Zó doe je dat

Wat vaker de fiets pakken en niet elke dag meer vlees eten; vele van ons zijn al veel bewuster bezig met het klimaat dan een paar jaar geleden. Maar heb je ook al naar het huishouden gekeken?

Die kan heel makkelijk wat duurzamer met de volgende tips.

Deksel op de pan

Hou jij altijd de deksel op de pan tijdens het koken? Goed bezig! Koken met de deksel op de pan scheelt wel 25% aan kookenergie. Daarnaast hoef je de afzuigkap minder hard aan te zetten, wat ook weer scheelt.

Stekkers uit het stopcontact

Wanneer je stekkers in het stopcontact laat zitten, verbruiken ze nog steeds een beetje energie. Om hierop te besparen, kun je het best de stekkers van bijvoorbeeld je telefoonoplader, staanlampen of het koffiezetapparaat uit het stopcontact laten als je ze niet gebruikt.

Natuurlijke schoonmaakmiddelen

De chemische stoffen die in veel schoonmaakmiddelen zitten, zijn erg slecht voor het milieu. Gelukkig hebben de meeste winkels tegenwoordig ook natuurlijke schoonmaakmiddelen in het assortiment. Deze middelen zijn ook meteen beter voor je gezondheid, win-win!

Minder wassen

Gooi jij je outfit na een keer dragen al in de was? Tenzij er vlekken in zitten of het stinkt, is dit helemaal niet nodig. Door je kleding vaker dan 1 keer te dragen, hoef je veel minder vaak te wassen. Naast dat het beter is voor het milieu, scheelt het ook in de kosten.

Minder wasmiddel

Wist je dat je echt niet de hele doseerdop vol hoeft te gieten met wasmiddel en/of wasverzachter? Een klein bodempje is al meer dan genoeg. Daarnaast is dit ook beter voor je kleding. Én voor het milieu en je portemonnee, natuurlijk.

Zet je diepvries en koelkast niet te koud

Hoe kouder je diepvries of koelkast staat, hoe meer energie hij verbruikt. Zet deze daarom niet kouder dan nodig. Je diepvries staat perfect als deze op -18 graden staat, voor de koelkast geldt tussen de 2 en 4 graden. Bonustip: zet je diepvries en koelkast in een koude ruimte en stof regelmatig de achterkant af, zo verbruiken ze minder.

