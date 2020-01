Is dweilen één van die schoonmaakklusjes die jij het liefst uitstelt? Dan zou het zomaar kunnen dat hier binnenkort verandering in komt. Eén van de bekendste budgetwinkels van Nederland verkoopt namelijk ‘schoonmaakslippers’ waarmee je je vloer al dansend schoon kunt maken.

De slippers kosten slechts 2,99 euro en zijn beschikbaar in 2 kleuren bij Zeeman, namelijk blauw en roze. Nu vraag je je misschien af ‘hoe gaat zoiets in z’n werk?’ maar volgens Zeeman is het heel simpel: maak een sopje van koud water en wat witte azijn, giet dit in een plantenspuit en spray dit op de onderkant van de slippers. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is een leuk muziekje aan te zetten en lekker losgaan!

Warme voeten tijdens het dweilen

Zorgen over koude voeten hoef je je overigens niet te maken, want de slippers zijn gemaakt van chenille waardoor ze heerlijk warm aanvoelen aan je voeten. In deze Twitter-video is in ieder geval duidelijk te zien dat de slippers prima werken:

Dus nu de test de testen. Werkt het? Ingrediënten: – droge houtenvloer

– olie

– schaatstechniek Zie video 👇 pic.twitter.com/p1UYxlZxxf — Rik toe Water (@Heimerik) January 18, 2020

Mocht je de slippers willen scoren moet je wel snel zijn: online zijn ze namelijk helemaal uitverkocht, maar de kans is groot dat ze in sommige filialen nog gewoon liggen. Gelukkig kun je ze ook zelf maken:

Bron: Zeeman, Twitter. Beeld: iStock, Zeeman