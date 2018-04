Betaalbare én kwalitatieve e-bike? Die koop je vanaf donderdag bij déze supermarkt

Je ziet ze steeds meer op de Nederlandse fietspaden: e-bikes. Deze fietsen lijken steeds populairder te worden. Het is natuurlijk ook heel fijn om dat ‘duwtje in de rug’-gevoel te hebben op de fiets. Maar dat prijskaartje…

De prijs voor een elektrische fiets kan flink oplopen. Daarom is de stap om een e-bike te kopen voor veel mensen nog te groot. Maar er is goed nieuws: vanaf donderdag 26 april is er namelijk een betaalbare én kwalitatieve e-bike verkrijgbaar bij Lidl. Ja, je leest het goed. In de supermarkt.

Krachtige motor

De Crivit® by Prophete® E-bike 28 is vanaf donderdag 26 april verkrijgbaar in de winkel en online voor €1099. Een goede prijs voor een elektrische fiets met 7 Shimano Nexus® versnellingen, een krachtige motor en een accu waar je ca. 120 km mee kunt rijden. Tel daar 10 jaar service en garantie op frame, 2 jaar op onderdelen en 1 jaar op accu bij op en je bent de komende jaren voorzien van een snelle fiets. Alle informatie over de fiets vind je op de website.

Beeld: iStock.