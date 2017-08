Dit is de echte reden waarom honden kwispelen naar hun baasje

Wanneer honden kwispelen, gaan we er voor het gemak maar vanuit dat het dier blij is, maar uit onderzoek blijkt dat niet altijd waar te zijn.

Een professor van de Katholieke Universiteit in Leuven deed onderzoek naar het kwispelen van honden en vertelt: “Kwispelen is in eerste plaats een geruststellend signaal. Het is deels aangeboren, deels aangelaard. In het nest kwispelen de moederhond en haar pups naar elkaar. Honden die door een kat zijn grootgebracht, kwispelen ook, maar veel minder.”

Tegenstrijdig

Kwispelen zou dus inderdaad een positief signaal zijn, maar dat is volgens wetenschapper Rudi D’Hooge niet altijd het geval. Het kan ook een tegenstrijdig signaal zijn want het dier omdat ze mensen niet goed in kunnen schatten. In de meeste gevallen kwispelt een hond echt omdat-ie je graag ziet en kun je het dier snel geruststellen als dat niet het geval is.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.