Pas op: krijg je een bericht met een Indisch teken? Dat kan je iPhone laten crashen

Ontvang jij via je iPhone een berichtje met een vreemd Indisch teken? Open deze dan niet! Eén klik op dit berichtje is namelijk al genoeg om je hele systeem te doen crashen.

Zodra je het berichtje opent, stoppen apps zoals WhatsApp, Facebook Messenger, Outlook en Gmail met werken.

Indisch symbool

“Elke keer wanneer je de app opent, zal die zichzelf opnieuw sluiten. Het karakter (dat hier te zien is) is onleesbaar voor de programma’s, waardoor er een bug is ontstaan”, legt Giuseppe Tripodi van Mobile World uit. Het symbool waar het om gaat is een karakter uit het Telugu, een taal die in India door ongeveer 70 miljoen mensen wordt gesproken.

Wat te doen?

Het gaat helemaal mis als iemand het symbool in een berichtje stuurt en je iPhone daarvan een notificatie probeert te creëren. In dat geval stopt SpringBoard er mee: het programma dat het beginscherm van het mobiele besturingssysteem van iOS regelt. Hierdoor kun je je toestel niet meer openen. Volgens Tripodi kun je in zo’n geval het beste wachten en hopen dat SpringBoard zichzelf herstelt. “Reboot je toestel niet, probeer het niet op te lossen door terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, want dat werkt toch niet.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dailymail. Beeld: iStock