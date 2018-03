Eendjes voeren? Binnenkort riskeer je daar een boete van 70 euro voor

Het voeren van eendjes lijkt zo onschuldig, maar volgens de gemeente Amsterdam kan het voor vervelende gevolgen zorgen. Om die reden riskeer je vanaf 1 april een boete van 70 euro als je eendjes voert in sommige delen van Nieuw-West.

Het voeren van de eendjes is namelijk niet alleen slecht voor het beestje zelf, maar het trekt ook nog eens heel veel ratten aan.

Inwoners

Want daar is de laatste tijd flink over geklaagd. Sommige inwoners van Amsterdam gaven aan bang te zijn voor ratten en door het verspreiden van brood, duiken er alleen nog maar meer van op. “We willen niet meer dat mensen hele bakken met oud brood dumpen”, zegt gemeentewoordvoerder Nika Haspels. “Dat gebeurt nu wel, waardoor de vogels eten laten liggen. Al die voedselresten trekken ratten aan, en daar hebben we nu heel veel last van.”

Nostalgie

Samen met de kinderen langs het water eendjes voeren, is voor velen nostalgie. Helaas komt daar nu een eind aan, zoals in de nieuwsbrief van het stadsdeel beschreven staat. Haspels zegt: “Het is inderdaad sneu dat je als ouder of grootouder nu niet meer met kinderen de eendjes mag voeren. Maar wat is erger? Sommige inwoners zijn heel bang voor ratten, er wordt veel geklaagd. De aanpak van ratten is een gemeenschappelijke inspanning.”

Bron: AD.nl. Beeld: iStock