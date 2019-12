Libelle Legt Uit: word je minder eenzaam als je in een drukke omgeving woont?

Ondanks de verschillende initiatieven tegen eenzaamheid bij ouderen, is het nog steeds een probleem. Ongeveer de helft van de 50-plussers zijn namelijk eenzaam.

Maar helpt het om op een plek te gaan wonen waar je een druk uitzicht hebt?

Vaststellen

Hoeveel eenzaamheid er is blijft moeilijk uit te drukken, het is namelijk maar net hoe iemand zich voelt en dat kan ook weer veranderen. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid. Gaat het bij emotionele eenzaamheid om het gemis van een partner, is sociale eenzaamheid juist het gemis aan vrienden, kennissen en buurtgenoten.

Onduidelijk

Er is volgens ouderenpsycholoog Wanda Visscher niet een heel duidelijk verband te zien tussen het uitzicht en het gevoel van eenzaamheid. Het verschilt erg per mens. “Mensen en dus ook ouderen kunnen zich ook eenzaam voelen als er veel mensen om hen heen zijn, maar er zijn ook mensen die zich niet eenzaam voelen in een ‘hutje op de hei’.” Ze stelt dat het eenzaamheidsprobleem niet makkelijk op te lossen is door in een levendige omgeving te gaan wonen met zicht op anderen. “Het gaat om de relaties en niet om het uitzicht.”

Klein beetje?

Toch kan het wel een positief effect hebben om je gemoedstoestand. Visscher kan zich namelijk goed voorstellen dat mensen somber kunnen worden als er weinig levendigheid om hen heen is. “Ik denk wel dat als je een gevoeligheid hebt om eenzaam te zijn het slimmer kan zijn om in een levendige woongroep te gaan wonen.” Dit heeft dus te maken met de sociale eenzaamheid. “Toch denk ik niet dat er een relatie is tussen eenzaamheid en wonen”, besluit ze.

Bron: Volksgezondheidenzorg.info. Beeld: iStock