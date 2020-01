Lief: Spotify biedt bijzondere oplossing voor eenzame huisdieren

Het schuldgevoel wanneer je het huis verlaat zonder je huisdier mee te nemen is voor velen groot. Herkenbaar? Dan hebben we goed nieuws, want streamingsdienst Spotify heeft dé briljante oplossing tegen eenzame huisdieren gevonden.

De muziekdienst biedt namelijk gepersonaliseerde playlists en een podcast aan voor huisdieren.

Playlist

Muziek werkt rustgevend, hoopgevend en kan soms zelfs voor de nodige comfort zorgen. Dat is niet alleen het geval bij mensen, maar ook bij dieren. En daarom brengt Spotify binnenkort speciale playlists uit voor eenzame huisdieren. De afspeellijsten zouden de stress die sommige dieren ervaren wanneer ze alleen zijn flink kunnen verlagen.

Podcast

Ook komen er podcasts voor dieren, maar deze alleen voor eenzame honden. De podcasts bestaan uit rustgevende muziek, waarbij verhalen worden verteld. Ook worden de honden met rustgevende, geruststellende een aanmoedigende woorden toegesproken.

Personaliseren

De afspeellijsten met muziek kun je personaliseren. Voor het aanmaken van de playlist voor jouw huisdieren moet je eerst allerlei vragen beantwoorden over het karakter van jouw beestjes. Op basis van de door jou ingevulde gegevens maakt Spotify vervolgens dé perfecte afspeellijst voor jouw hond of kat.

Onderzoek

Hoe de streamingsdienst bij deze oplossing komt? Heel simpel. Want uit een onderzoek van eigen bodem bleek dat maar liefst één op de vier baasjes muziek voor hun huisdier afspeelt als ze alleen thuis zijn. 42 procent van de ondervraagden liet weten dat hun huisdier een favoriet muziekgenre heeft.

