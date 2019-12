Nog een kleine 2 weken en dan is ons favoriete programma Heel Holland bakt weer op de buis. Om iedereen alvast op te warmen deelt het programma een grappig voorproefje.

In de video is te zien dat André druk bezig is met de voorbereidingen en in z’n eentje de hele tent moet opbouwen. Hij mompelt wat in zichzelf terwijl hij met een hamer en een paar palen in de weer is. Juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven buigen zich onder het genot van een kopje koffie in de tussentijd over de recepten voor het nieuwe seizoen.

Advertentie

Stoppen

Maar dan komen ze tot een verschrikkelijke ontdekking: geen koekjes meer! In hun golfkarretje vliegen ze het terrein over om André het vervelende nieuws te vertellen. “De koek is op”, roepen ze. André is verbaasd. “Jullie stoppen ermee? Ik bel Carlo en Irene om jullie te vervangen”, grapt hij. Gelukkig komt hij er al snel achter dat het maar om een leeg koekblik gaat.

Wij krijgen dankzij de eerste beelden in ieder geval weer helemaal zin in het nieuwe seizoen:

Het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt begint op zondag 15 december om 20.20 uur op NPO 1.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Heel Holland Bakt. Beeld: Omroep Max, Roland J. Reinders