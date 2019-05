De 23e editie van de Libelle Zomerweek is donderdagochtend geopend door de nieuwe Libelle-columniste Erica Terpstra. Begeleid door een swingende brassband gaf zij samen met hoofdredacteur Hilmar Mulder het startsein voor een week lang feest.

Aansluitend was er een spectaculair optreden van Luv in het Libelle Theater. Vriendinnen, zussen, moeders, dochters, collega’s, buurvrouwen én mannen die wel houden van een feestje kunnen t/m woensdag 29 mei genieten van een heerlijk dagje uit. Het thema van dit jaar is ‘Tropical Party’.

Advertentie

Eén groot feest

De Libelle Zomerweek is één groot, tropisch feest voor vriendinnen. Met ‘hun tickets to the tropics’ genieten bezoekers van optredens van o.a. Anita Meyer, Glennis Grace, Nick & Simon en Alain Clark en spotten ze de nieuwste zomertrends tijdens een van de drie dagelijkse modeshows. In het Libelle Nieuwscafé interviewt journalist Ebru Umar onder meer Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook Libelle-columnisten Tineke, Femke, Roos en Hans, en Libelle TV-vloggers Irma Knol, Françoise, Susan, Rutger en Doortje zijn van de partij.

Workshops

Van handlettering en mozaïeken tot yoga en mindfulness: er zijn maar liefst 15.000 gratis workshopplekken. Nieuw dit jaar zijn de inspirerende masterclasses, die voortvloeien uit de Libelle Specials Tuin & Zo, Living en Gezond. En met ruim 400 shops kan er eindeloos worden geshopt. Met lekkere muziek, wuivende palmbomen en kleurrijke prints wordt de Libelle Zomerweek één grote Tropical Party!

Heerlijk dagje uit

Vriendinnen, zussen, moeders, dochters, collega’s, buurvrouwen én mannen die wel houden van een feestje kunnen deze week genieten van een heerlijk dagje uit. De Libelle Zomerweek vindt plaats op het Almeerderstrand in Almere is tot woensdag 29 mei dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Benieuwd wat je allemaal staat te wachten? In de video hieronder vertelt Hilmar waarom je de Libelle Zomerweek dit jaar écht niet mag missen:

Nog geen tickets? Bestel hier je ticket en krijg er een fantastische, exclusieve waterfles bij cadeau:

Libelle Zomerweek tickets + exclusieve waterfles cadeau €19,95 Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.