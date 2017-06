Dit zijn de favoriete liedjes voor de openingsdans op een bruiloft

Heerlijk, de zomer staat voor de deur! Of je nu een balkon, klein stadstuintje of juist een grote tuin met flink terras hebt: met deze tips maak je er de ultieme loungeplek van.



Groots op de m2

Hoe klein jouw buitenplek ook is, óveral kun je dat heerlijke loungegevoel creëren. Compact, praktisch én mooi is een opklapbaar bistro setje in een knallende zomerkleur of een handig balkonsetje waarbij de stoeltjes precies om het smalle tafeltje passen en minimale ruimte innemen. Maak het af met bijpassende kussentjes, doorzichtige flessen of vaasjes (dat houdt het luchtig) gevuld met zomerbloemen en een mooie plaid voor dat heerlijke luxe, luie gevoel.

Hout is hip

Teakhout, aluminium en gevlochten vormen (rotan bijvoorbeeld) in zandtinten en zwart: deze stoere materialen zijn helemaal in. Maak de ultieme loungeplek met een schommel- of hangstoel hiervan. Combineer overdag met een grote parasol, ’s avonds met een stoer lichtsnoer en vuurkorf- of schaal om je avond te verlengen.

Haal binnen naar buiten

Binnen al een tijdje een trend, maar ook buiten staat het heel leuk: een tafel met verschillende stoelen. Combineer kleur, materiaal en vorm en zet bijvoorbeeld een antracietgrijs kuipstoeltje met zandkleurige poten naast een zwart stoeltje van gevlochten wicker en een aluminium exemplaar.

Lekker lui(eren)

Bij loungen hoort luieren én heerlijk comfortabele tuinmeubelen. Je hebt loungesets momenteel in alle soorten en maten, wensen en woonstijlen. Wees niet bang om voor groot te gaan of een set de ruimte te geven als je die ook hebt: juist met een groots gebaar geef je een buitenplek direct gestalte. Ga voor een lekkere hoekbank met kussens (voor dat middagdutje na het lezen van je boek?). Kies voor een setje met een bank en twee fauteuils die je tegenover elkaar zet (tip: een kleed eronder verbindt alle elementen). Of neem een bank waarbij je een bijpassende hocker of hoekfauteuil kan aanschuiven, voor extra plek bij onverwachte gasten. Nu nog even wat plaids neerleggen, terrasverwarmer aanschaffen, lampionnetjes ophangen, plateau met kaarsen, waterkan en glazen neerzetten én klaar is je decor voor die heerlijke lange, warme zomeravonden met vrienden.



Thuis in je tuin

Maak de tuin een verlengstuk van je woonkamer: breng jouw woonsmaak naar buiten! Geef je buitenplek nét dat beetje meer met weerbestendige accessoires, zoals een buitenkleed, kussens, een poefje of plaid.

Pak de zon!

Zin gekregen om van jouw tuin dé ultieme loungeplek te maken?