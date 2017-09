Merry Christmas: de eerste kerstbomen kun je híer al kopen

Voor wie het niet vroeg genoeg 25 december kan zijn: we hebben goed nieuws.

De eerste kerstbomen van dit seizoen zijn namelijk gewoon al te koop bij supermarktketen Spar.

Cadeautje

Het bedrijf vindt dat je de knusse boom met lampjes en ballen niet vroeg genoeg in huis kunt zetten. En tja, aangezien er ook al pepernoten te krijgen zijn in augustus, is een dennenboom in september helemaal niet zo gek.

“Maar het aanbod is wel beperkt”, waarschuwt Xandra Eikemans van het hoofdkantoor van de supermarktketen. “Op is ook echt op.” De liefhebber moet er vroeg bij zijn. Het gaat overigens om bomen die gratis worden uitgedeeld.”

Veel water geven

Nu is de vraag: haalt de boom het wel tot aan de kerstdagen als je ‘m nu al in huis haalt? “Als je ‘m goed verzorgt wel!”.

Bron: Omroep Brabant. Beeld: iStock