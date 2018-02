Die zijn er vroeg bij: de eerste lammetjes van het jaar zijn geboren

Lammetjes worden gewoonlijk geboren van maart tot en met april. De wollige schaapjes die gister in Maarssenbroek het levenslicht zagen, zijn er dan ook wel heel vroeg bij.

Op kinderboerderij Otterspoor beviel moederschaap Nienke van twee schattige dochters. Het kersverse gezin trekt heel wat bekijks.

Te koud

De schaapjes worden binnengehouden in hun verblijf met warmtelampen. “Ze kunnen best wel wat hebben die beestjes, maar ze zijn nog zo klein”, vertelt Gerard Niks van de kinderboerderij aan RTV Utrecht. “Je kunt niet zeggen: ga maar buitenspelen. Dan kan je zo oprapen. Het moet wel even een paar graden boven nul zijn.”

Nog meer lammetjes in aantocht

Er zullen deze week nog meer beschuit met muisjes gesmeerd kunnen worden op de kinderboerderij: de verzorgers verwachten namelijk dat nóg een schaap en een geit gaan bevallen. In totaal zijn er nu drie schapen en negen geiten zwanger – of drachtig, zoals ze dat noemen. Dat wordt een gezellige boel daar in de lente!

Vanwege de voorspelde kou zijn de lammetjes nog niet voor het publiek te zien. Tot die tijd zullen we dus moeten teren op deze beelden:

Bron: RTV Utrecht. Beeld: Facebook

