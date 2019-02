Eerste echte lentedagen: komende week 13 graden en zonnig

Officieel begint ‘ie pas op 20 maart dit jaar, maar het lijkt erop dat we nú al van lenteweer kunnen gaan genieten.

Dat is met het natte weer van vandaag wellicht wat lastig voor te stellen, maar toch is het zo. De week begint ook regenachtig. Maar dan… Vanaf dinsdag wordt het langzaamaan wat droger. En hoe gek het ook klinkt in februari: het wordt zacht. Zelfs zo zacht, dat het vanaf donderdag gaat aanvoelen als de eerste lentedagen. Het wordt een graad of zeven. Het is daarmee een graad of drie gemiddeld warmer dan normaal.

Maar het blijft niet bij een zachte temperatuur: ook de paraplu’s zijn niet langer nodig. Er komen volgens meteorologen ‘schitterende zonnige dagen’ onze kant op. Volgens Buienradar kunnen we zeker weten de zonnebril weer gebruiken, komende week. Woensdag stijgt het kwik zelfs naar twaalf tot veertien graden. ’s Nachts koelt het wel nog flink af: het blijft immers nog eventjes officieel winter. Het kan dan nog afkoelen tot het vriespunt.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock