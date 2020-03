Nederlanders zijn bereid om déze eerste levensbehoeften op te geven voor goede wifi

Niets frustrerender dan een internetverbinding die om de paar minuten uitvalt terwijl jij lekker een serie zit te kijken. Dat vinden we blijkbaar zó erg dat we bereid zijn om een aantal levensbehoeften op te geven in ruil voor uitstekende wifi.

Telecomprovider KPN heeft onderzoek gedaan onder 1000 Nederlanders en kwam tot de conclusie dat een goed wifi-signaal steeds belangrijker voor ons wordt. Zo belangrijk dat we er zelfs minder voor willen slapen, minder gezond eten en het ook niet zo nauw nemen met onze hygiëne. En ken je de pijn van het stappen op een LEGOblokje? Dat zouden we nog liever voelen dan een dag zonder internetverbinding.

Eerste levensbehoefte

Anno 2020 is wifi zo geïntegreerd in de samenleving dat ruim een derde van de Nederlanders het ziet als eerste levensbehoefte. Zo is 1 op de 3 Nederlanders bereid om dagelijks een uur slaap in te leveren voor goede wifi in huis. Maar daar blijft het niet bij. 20% is bereid om 2 dagen dezelfde onderbroek te dragen.

Hoe jonger, hoe belangrijker een wifi signaal is. Overweegt bij babyboomers (60+) maar 12% om in te leveren op hygiëne, bij generatie Z (16-24 jaar) ligt dit percentage op 40%. Ook op gezonde voeding wordt graag ingeleverd. Liever een dag ongezond eten dan een dag geen wifi (23%), dat geldt extra voor generatie Z (42%).