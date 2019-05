Ieks: de eerste 'monsterwesp' van het jaar is gespot in Nederland

Doodsbang voor wespen? Dan wil je dit enerzijds wel, maar anderzijds niet lezen. Er is deze week namelijk een Aziatische hoornaar, ook bekend als ‘monsterwesp’, gespot.

Die zijn gerust 2 centimeter lang én gevaarlijk te noemen.

Brabant

Het eerste exemplaar van het insect dat door deskundigen is bevestigd, is dit jaar op maandag 20 mei gevonden in de Noord-Brabantse plaats Raamsdonk. Opvallend vroeg, aldus experts. Een imker zag de hoornaar bij zijn bijenkast rondvliegen. Hij ving het dier in een bakje en plaatste er vervolgens een foto van op Waarneming.nl.

Honingbijen eten

Als we biologen moeten geloven, mogen we ons best een beetje zorgen maken om de komst van de Aziatische hoornaar in Nederland. Niet zozeer omdat ze zo agressief naar ons toe zijn; dat schijnt alleen te gebeuren als je te dicht in de buurt van het nest komt. Nee, ze eten honingbijen en andere insecten op, die hartstikke belangrijk zijn voor het ecosysteem. Ook zijn ze concurrentie voor de Europese hoornaars. Volgens Europese regelgeving genoeg reden om ze te bestrijden.

Zwart achterlijf

Daarom roept de stichting ‘Stop invasie exoten’ op om via Waarneming.nl door te geven als je de monsterwesp ergens hebt gespot, liefst met een foto. Ze zijn met hun 2 centimeter grootte niet echt te missen, maar voordat het loos alarm is: je herkent het insect verder aan z’n zwarte achterlijf met aan het eind een oranje band.

Invasie in het najaar

Worden de superwespen nu niet zoveel mogelijk uitgeroeid, dan staat ons een soort invasie te wachten in het najaar. “Aziatische hoornaars bouwen grote nesten waarin minimaal tienduizenden insecten zitten. Zo’n nest telt al snel honderden tot duizenden koninginnen. Die vliegen als de winter eraan komt het nest uit”, legt Wilfred Reinhold van Stop invasie exoten uit aan het AD. “In het voorjaar beginnen ze allemaal opnieuw een eigen nest.”

Bron: AD. Beeld: iStock