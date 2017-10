Brrr: het heeft vannacht voor het eerst weer gevroren

Nog niet helemaal afscheid van de zomer genomen? Nu is toch echt de tijd: het heeft vannacht voor het eerst weer gevroren.

In Twente is vannacht vorst gemeten: -1,2 graden. En dat is voor het eerst sinds de zomerperiode.

Hoe maak je je tuin klaar voor de nachtvorst? Tuinvlogger Loes legt het in bovenstaande video uit.

Late vorst

Vergeleken met vorig jaar, is deze vorst laat: vorig jaar vroor het op 6 oktober namelijk weer voor het eerst sinds de zomerperiode. In 2015 was dat moment zelfs al eind september. Maar in 2014 kwam de vorst juist veel later: toen vroor het begin november pas weer.

Eind van de week juist heerlijk warm

Het herfstweer blijft ongetemd. Deze week belanden we bijvoorbeeld van het ene in het andere uiterste: komend weekend wordt namelijk een temperatuur van 20 graden met volop zon voorspeld, en kunnen we massaal een terrasje gaan pakken.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock