Eerste natuurijsbaan van het land is geopend: vannacht vroor het -10,8 graden

Het is flink koud in ons land en is voor het eerst, deze winter. Vannacht vroor het lokaal maar liefst -10,8 graden.

Vanaf -10,0 graden is er sprake van een ‘strenge vorst’.

Uit het vet

In Leeuwarden werd het zo koud vannacht, maar in de Bilt, waar het landelijke weer wordt gemeten, koelde het af tot -6,2 graden. Dat is een ‘matige vorst’. In De Bilt heeft het al sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Overigens is januari wel de maand waarin die strenge vorst het vaakst voorkomt.

In Doorn is de eerste natuurijsbaan van het land al geopend: er kan nu geschaatst worden. Als het overdag erg warm wordt, zal de baan weer sluiten. Maar de ijsmeesters houden hoop. Zeker omdat de voorspellingen goed blijven voor alle schaatsliefhebbers: het blijft koud. Maar let wel: het ijs op plassen of slootjes is nog lang niet dik genoeg om erop te kunnen schaatsen.

Vanmiddag lijkt het kwik maar een paar graden boven nul uit te komen. Vannacht koelt het opnieuw af naar een graad of -8.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock