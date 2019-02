De mooiste plaatjes van de eerste officiële lentedag van 2019 verzameld

Gemiddeld genomen is het pas op 16 maart zover, maar in 2019 mocht het een maandje eerder al zo zijn: zondag 17 februari was de eerste officiële lentedag van 2019.

Het kwik tikte namelijk in De Bilt om 15.20 uur de 15 graden aan. Dat meldt Weeronline.

15,1 graden

Bij een temperatuur van 15,0 graden of meer in De Bilt is er sprake van een officiële lentedag. In het zuiden van Limburg was donderdag al sprake van een lokale lentedag. Toen werd het in Maastricht 15,4 graden. Vandaag was het daar zelfs 18 graden.

Half februari

De normale temperatuur voor half februari ligt op 5 á 6 graden. Dat het vandaag 15,1 graden werd in De Bilt, is dus volgens de weerexperts een zeldzaam hoge temperatuur voor februari.

Die heerlijke temperatuur voor deze tijd van het jaar ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Op Twitter werden er massaal mooie plaatjes gedeeld:

Het lente weer is weer vroeg dit jaar en niet alleen wij mensen zijn daar blij mee maar ook de insecten genieten vol op!#lente #Papendrecht pic.twitter.com/7izJaJPepW — Izaak van den Berg Fotografie (@izaakvdberg) 17 februari 2019

De #lente explodeert! Ik drink mijn koffie lekker in de tuin! pic.twitter.com/FPrsi4Q7fy — Paul Gubbels (@PaulGubbels) 17 februari 2019

De eerste #lente dag, op het strand was goed te doen. pic.twitter.com/DelclcfmaK — Tonnie (@tonnieontour) 17 februari 2019

De buurvrouw heeft mijn gevoel verbloemd #lente pic.twitter.com/hN8FuRuadd — Laura Goei (@LauraGoei) 17 februari 2019

Amsterdam woke up from its hibernation 🌷☀️ #lente pic.twitter.com/1OIo0V9kaX — Roselinde Bon (@RoselindeBon) 17 februari 2019

Bij sommigen steeg het warme weer een beetje naar hun bol zo te zien:

Deze week

En er is goed nieuws: de komende week zal het zo blijven Nederland. Maandag zal het een soortgelijke dag zijn, dinsdag en woensdag ligt de temperatuur iets lager doordat het bewolkter is.

Dat wordt dus snel een uitje boeken in eigen land:

Bron: Weeronline, Twitter. Beeld: iStock