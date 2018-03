Snel naar buiten: Eerste Paasdag belooft de mooiste dag van het paasweekend te worden

Gaan we de eieren binnen of buiten verstoppen? Dat is natuurlijk de vraag die deze week beantwoord moet worden. En er is goed nieuws: het lijkt toch best mee te gaan vallen met het paasweer.

Volgens Weeronline is het weer in het paasweekend redelijk. Er is ruimte voor de zon, maar (helaas) is er wel ook kans op een bui. Zaterdag is de kans op regen het grootst, dus mocht je de eieren buiten willen verstoppen, dan kun je dat beter pas zondag doen. Want ook maandag is er kans op regen.

Mooie dag

Op Eerste Paasdag zal het weer bestaan uit wolken en zon. Op veel plaatsen blijft het droog, maar lokaal kan een bui vallen. Met een temperatuur van 9 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden, kan dat best een mooie dag worden. Vanaf maandag lijkt het wat warmer te worden. Maandagmiddag zal het zo’n 11 graden in het noorden zijn en mogelijk zelfs 16 graden in het zuiden. Daarbij is de kans op regen met 70% helaas wel hoog.

Bron: Weeronline.nl. Beeld: iStock.