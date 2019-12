Vrijdag 'grote kans' op eerste sneeuw van deze winter

Wie niet kan wachten op een witte wonderwereld heeft deze week geluk. Zeker in het oosten van het land.

Want daar is de kans op de eerste sneeuw van deze winter het grootst.

Eerste sneeuw van winter 2019 / 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag kunnen zomaar de eerste vlokken van het jaar vallen. Maar niets is 100 procent zeker. Diana Woei van Weerplaza zegt dat de weerbeelden nog wisselvallig zijn. “Gisteren lieten ze nog vooral veel wind zien, vandaag tonen ze kans op sneeuw. Maar morgen kan het weer anders zijn.”



De lucht lijkt vrijdag wel koud genoeg te zijn voor echte sneeuwvlokken. Of het blijft liggen, is niet zeker. Er wordt later op de dag nog regen verwacht en dan zijn alle witte vlokken zo weggespoeld. Op een witte Kerst hoeven we vooralsnog niet te hopen, aldus meteoroloog Diana. “Wil je een witte kerst, dan kun je naar de Alpen. Ook in het noorden van Oslo is het landschap veelal met sneeuw bedekt. Maar wie weet krijgen de Ardennen en de Duitse heuvels een dun laagje sneeuw.”

Hoewel de omstandigheden eigenlijk helemaal niet winters zijn, zou het in de nacht donderdag op vrijdag zomaar in een deel van het land even kunnen gaan sneeuwen. Meer weten? https://t.co/OoiWLQjKC7 pic.twitter.com/0S78IUyr2n — MeteoGroup-Weer.nl (@MeteoGroupWeer) December 10, 2019

Overigens hadden we twee jaar geleden rond deze tijd een compleet witte wereld. Toen lag er in het hele land een dik pak sneeuw en was er zelfs sprake van code rood. Op sommige plekken in Overijssel viel tot wel 15 centimeter sneeuw.

De lekkerste warme winterjassen:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock