Dít zijn de reacties op het eerste mogelijke Songfestival-liedje van Waylon

Waylon liet vanavond zijn eerste potentiële Songfestival-liedje horen bij ‘De wereld draait door’.

Het nummer heet Back together.

Eerste reacties

Op Twitter wordt het liedje uitvoerig besproken. De meningen liggen mijlenver uiteen. Waar de een het een ‘niks-nummer’ vindt en denkt dat Hallo allemaal uit De Luizenmoeder het nog beter zou doen, is de ander vol lof over het country-liefdesnummer.

Erg lekker nummer Waylon. Ik zie dat nummer wel ver komen! #dwdd — Erik (@Erik12787270) 23 februari 2018

@waylonline als dit hem wordt ben ik een heel gelukkig persoon. Love. It. Benieuwd naar de rest! #DWDD #teamwaylon — Corrie (@Corr1e) 23 februari 2018

Best een mooi liedje maar daar ga je geen songfestival mee winnen, vrees ik. #dwdd #waylon — Liz2018 (@Elizabeth41064) 23 februari 2018

#waylon #dwdd Zero points! We want a soulfull song. En niet zo nasaal zingen! — Pattwiet (@Pattwiet) 23 februari 2018

Nee dit is niks. Dan ga je beter scoren met “Hallo allemaal”, denk ik. 🤔 #dwdd #waylon #songfestival — Richard (@LeftLiberal3000) 23 februari 2018

Als dit @waylonline z’n inzending wordt voor het Songfestival zou ik dat al zalig vinden! Ben benieuwd! #dwdd #esc2018 — Marieke Elsinga (@MariekeElsinga) 23 februari 2018

The world can wait

Ook de titel van de andere vier liedjes die de The Voice-coach nog ten gehore gaat brengen, zijn al bekendgemaakt. Maandag volgt Outlaw in em, dinsdag The world can wait, woensdag That’s how she goes en donderdag Thanks but no thanks. Aangezien Waylon op Instagram al eens eerder de zin ‘the world can wait’ heeft laten vallen, hebben wij zo het vermoeden dat daar zijn voorkeur naar uitgaat.

Waylon kiest zelf na ‘incident’ Kimberly

Waylon zal dus tot en met donderdag 1 maart optreden bij De wereld draait door. En na het laatste nummer, maakt de zanger bekend met welk liedje hij het Eurovisie Songfestival in het Portugese Lissabon gaat bestormen. “Eigenlijk was het eerst de bedoeling om de mensen te laten kiezen”, vertelt hij tegen Matthijs van Nieuwkerk. Maar de grote verontwaardiging toen het Nederlandse publiek Kimberly naar huis stuurde in The Voice, veranderde die gedachte. “Diezelfde avond heb ik besloten dat ik zelf zou gaan kiezen.”

Zonder band

Ook laat Waylon al iets los over hoe zijn optreden eruit zal zien. Zo staat hij zonder band op het podium, helemaal in zijn eentje – en de achtergrondmuziek komt van een bandje. Dat is het mooist, weet de zanger. “Dan komt het het meest natuurlijk over. Alles van het bandje, behalve mijn stem.”

The Common Linnets

De keuze voor het uiteindelijke nummer kunnen we met een gerust hart aan de zanger zelf overlaten, schatten we zo in. In 2014 veroverde hij met Ilse de Lange als The Common Linnets de tweede plek tijdens het Songfestival in Kopenhagen.

Bron: De wereld draait door. Beeld: De wereld draait door, ANP

