Eerste zwarte zaterdag: uren extra reistijd op déze plekken

1 augustus, zwarte zaterdag: ondanks corona staan de Europese wegen muurvast. Veel vakantiegangers gaan op weg naar hun vakantiebestemming of zijn alweer onderweg naar huis, waarschuwt de ANWB.

Erwin de Hart van de ANWB vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat het coronavirus geen invloed heeft op de drukte op de wegen. “Het is toch een gewoonte en natuurlijk heel erg leuk als je op vakantie kan. Het aantal kilometers file is heel normaal eigenlijk. Het is gewoon heel erg druk.”

Grootste knelpunt in Europa is de #A10 / #A11 in #Oostenrijk . Vanaf #Salzburg tot aan grens #Slovenië moet je rekenen op ruim 5 uur extra reistijd.

Naast Nederlanders stappen ook Fransen op de eerste zwarte zaterdag van deze zomer massaal in hun auto. Richting Frankrijk wordt daarom vooral op de wegen naar de westkust en de middellandse zee grote drukte verwacht. Automobilisten van Parijs naar Bordeaux hebben ongeveer een vertraging van 2,5 uur. De Franse verkeerspolitie houdt rekening met meer dan 900 kilometer file.

In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust en de Middellandse Zee, meldt de ANWB. Ook daar is er 2,5 uur extra reistijd, en dat terwijl het kwik zo’n 37 tot 38 graden aantikt. De meeste vertraging, ruim 5 uur, is er tot nu toe van Oostenrijk tot aan de grens met Slovenië op de A10 en A11. De wachttijd voor de Karawankentunnel om naar Slovenië is ook relatief lang: 3 uur. In Frankrijk is de wachttijd op de A7, de Autoroute du Soleil tussen Vienne en Orange opgelopen tot 3,5 uur.

In #Duitsland is het grootste knelpunt de #A1/#A7 richting Deense grens. Tussen #Bremen en de grens is de vertraging opgelopen tot 4 uur!! — ANWBeuropa (@ANWBeuropa) August 1, 2020

Rond 12.00 uur telde de Franse Gendarmerie in totaal 760 km file op de Franse wegen; dat is 2 kilometer minder dan er in 2019 op de eerste Zwarte Zaterdag heeft gestaan #Frankrijk — ANWBeuropa (@ANWBeuropa) August 1, 2020

“Het beste wat je kunt doen, is niet al te vroeg vertrekken”, vertelde De Hart in het journaal. “Zo laat mogelijk, zeker om 10.00 uur of later.”

Bron: ANWB.