De mooiste eetkamerideeën voor de herfst

Buiten wordt het kouder en terwijl de kachel weer aangaat, verzamelen we ons met z’n allen weer gezellig aan de eettafel. Dan is het natuurlijk nog leuker om het huis gezellig aan te kleden in herfstsferen.

Om je inspiratie te geven, hebben wij een aantal eetkamerideeën voor jou op een rijtje gezet.

vtwonen woonmaand: eetkamer items met 20% korting BEKIJK

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

BEKIJK OOK: Dezelfde keuken, maar dan 3x anders gestyled met Marit



Beeld: iStock