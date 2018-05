5 effectieve manieren om teken uit je tuin te krijgen

Teken zijn vervelende kleine beetjes. Naast dat ze graag je bloed willen hebben, kunnen ze tijdens het zuigen ook de ziekte van Lyme overbrengen. Iets wat je héél graag wilt voorkomen. Daarom geven we je tips om teken uit je tuin te krijgen.

Je kunt je tuin namelijk minder aantrekkelijk maken voor teken.

Jaarlijks worden er in Nederland ruim één miljoen mensen door een teek gebeten. Daarvan lopen zo’n 25 duizend mensen de ziekte van Lyme op. Belangrijk dus dat je goed oplet of je niet door een teek gebeten bent. Volgens het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control en Prevention) kun je je tuin daarom beter tekenproof maken en dat doe je zo:

1. Maai het gras

Zorg sowieso dat er geen hoog gras of struiken langs de rand van je gazon staat. Dit is namelijke de favoriete hangplek van teken. Verwijder alle losse bladeren van het gazon en maai daarna het gras. Hierdoor hebben de teken geen plek om te schuilen.

2. Kies voor een grindpad

Teken houden er niet van om over grind te kruipen, dit doet pijn aan hun pootjes. Het is daarom slim om zo veel mogelijk grind rondom het gazon te leggen. Zo weet je zeker dat ze je tuin niet binnenkomen.

3. Neem kippen

Dit zijn dieren die dol zijn op teken. Door een zo’n beestje in de tuin te zetten, weet je zeker dat de teken die er zijn binnen no-time opgegeten zijn.

4. Leg stapels hout ver van je huis en in de zon

Als je hout in je tuin hebt liggen voor bijvoorbeeld de kachel in huis, dan kun je deze houtstapel het beste zo netjes mogelijk stapelen. Leg deze stapel zo ver mogelijk van het huis en in de zon. Teken kun je vaak in of tussen nat hout vinden. Vochtige, beboste gebieden zijn dan ook erg uitnodigend voor teken, terwijl droge omstandigheden dat dus niet zijn.

5. Ligt je tuin vlak naast een bos? Zorg dan dat je afstand houdt

Zoals hierboven al wordt verteld, zijn de meeste teken te vinden in het (vochtige) bos. Als je tuin vlak naast een bos moet je dus goed oppassen. Neem daarom afstand van het bos en creëer een tussenruimte. Leg hier bijvoorbeeld een grindpad. Houd speeltoestellen, terrassen en dergelijke uit de buurt van de tuinranden en bomen en plaatst ze het liefst op een zo zonnig mogelijke plek in de tuin.

Bekijk ook even deze video. Hierin wordt uitgelegd wat je moet doen als je toch een keer door een teek gebeten bent:



Bron: Centers for Disease Control en Prevention. Beeld: iStock