Komend weekend zou je zomaar eens een gezellige verrassing tegen kunnen komen in je tuin. Het wordt namelijk ideaal weer voor egels om een bezoekje te brengen.

En dat komt wegens de jaarlijkse egeltelling heel goed uit!

Aanstaande zaterdag en zondag is het het jaarlijkse Egelweekend. De Zoogdiervereniging, Egelwerkgroep en Jaarrond Tuintelling vragen in dat weekend elk jaar om de egels in de tuin te tellen en dit door te geven. Dit draagt bij aan het onderzoek naar de egel in ons land. De egelpopulatie in Nederland is de afgelopen jaren namelijk sterk gedaald, waardoor onderzoek nodig is.

Weersvoorspelling

Het wordt dit weekend mooi nazomerweer. Op zaterdag wordt het zonnig met zo’n 19-22 graden. Op zondag wordt het iets warmer en kan het zelfs zo’n 24-25 graden worden. Ideaal egelweer, dus duik de tuin in en tel de egels in jouw omgeving. Deze waarnemingen kun je online doorgeven. Bij de eerste telling in 2009 werden er zo’n 20.000 egels doorgegeven. De organisatie hoopt ook dit jaar weer op veel meldingen.

Ideale omstandigheden

Dat het Egelweekend ieder jaar in september plaatsvindt, is natuurlijk geen toeval. Qua weersomstandigheden is het in deze tijd van het jaar vaak ideaal voor de egel om tevoorschijn te komen. Merel Klaarmond van Egelwerkgroep Nederland vertelt: “Een nazomeravond is top voor egels. Egels houden van mooi weer: lekker warm, geen regen. De afgelopen tijd is het redelijk nat geweest dus er zijn veel insecten voor ze om op te peuzelen.”

Droogte

De droogte van de afgelopen zomer is minder goed geweest voor de beestjes: “Als het droog is kunnen egels minder voedsel vinden. Ze eten bijvoorbeeld regenwormen, die kruipen bij droogte dieper in de grond weg. Ook kunnen ze minder water vinden. Er worden minder jongen geboren en van de egeltjes die er geboren worden overleven er minder. Ook de volwassen dieren gaan dood als het droog is.”

