3 dingen die niet mogen ontbreken in een egelvriendelijke tuin

Het egelbabyseizoen is weer begonnen. En dat betekent dat egels weer op zoek gaan naar een fijne verblijfplaats. Dat is niet makkelijk, nu er steeds minder bossen en parken zijn waar ze terecht kunnen. Maar met deze 3 tips creëer je zelf een egelvriendelijke tuin.

1. De juiste schutting

Als je egels wilt verwelkomen in je tuin, is het van belang dat je de juiste schutting hebt. Hier moeten egels namelijk wel onderdoor kunnen lopen. Zorg er dus voor dat je een schutting hebt die iets boven de grond hangt.

Als dit niet het geval is, hoef je niet helemaal een nieuwe schutting te plaatsen. Je kunt ook een klein poortje uit het hout zagen. Zo kan de egel makkelijk jouw tuin in.

2. Een voedselrijke omgeving

Voor een egel is het belangrijk dat de verblijfplaats genoeg voeding bevat. Zorg er dus voor dat jouw tuin een waar paradijs is voor de egel. Een dicht begroeide tuin is daarvoor ideaal. Als jij veel bloemen en planten in de tuin hebt, betekent dit namelijk ook dat er een boel kleine diertjes en insecten in jouw tuin huishouden. En die eet de egel dan weer graag.

Is er geen sprake van veel begroeiing in je tuin? Dan kun je de egel een handje helpen door overgebleven fruitschillen in de tuin te gooien. Die vindt een egel ook heerlijk om te eten én daar komen weer veel insecten op af. Oh, en let op: geef de egel geen melk. Het klopt dat ze dat erg lekker vinden, maar het is helemaal niet goed voor ze.