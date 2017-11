Waarom je eieren beter niet in de deur van de koelkast kunt bewaren

Veel koelkasten hebben in de deur een houder om eieren in te bewaren, maar volgens de laatste berichten is dat helemaal niet de beste plek.

Of je eieren wel of niet in de koelkast moet bewaren, is een discussie op zich. Laten we er even vanuit gaan dat je ze goed in de koelkast kunt bewaren. Maar dan blijkt weer niet elke plek in de koelkast geschikt. Vaak zit er in de deur van de koelkast een eierhouder, maar op deze plek zouden de eitjes zelfs sneller kunnen gaan rotten. Dat komt door de wisselende temperaturen op deze plek doordat de deur steeds open gaat.

Eigen doosje

Waar moet je ze dan wel bewaren? Daar de stabielere temperatuur kun je de eieren beter in het midden van de koelkast bewaren. In hun eigen doosje want dan zijn ze het beste beschermd.



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.