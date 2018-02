Waarom je éigenlijk beter in je eentje naar de Huishoudbeurs kunt gaan

Gezellig, zo’n dagje Huishoudbeurs! Met je buurvrouw of vriendinnen, lekker in de trein, een dagje uit. Rondslenteren en gratis dingen proberen. En vooruit, een nieuwe citruspers kopen. Die leuke slippers. Twee jurkjes, zes droogdoeken, 100 wasknijpers en toch ook maar die rugzak voor je oudste zoon.

Verdorie, denk je misschien wel bij thuiskomst. Weer 100 euro uitgegeven. Hoe komt dat toch?

Hele beleving

Nou, zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels tegen RTL Nieuws: juist omdat het zo gezellig is. Niet alleen voel je je verbonden met de vriendinnen met wie je er bent, ook met ál die andere vrouwen in de RAI. Het is een hele beleving, voegt marketingdeskundige Mabel Nummerdor toe. En daar zijn vrouwen nou een keer veel ontvankelijker voor dan mannen.

Dus, wil je wel naar de Huishoudbeurs, maar geen geld uitgeven? Dan kun je beter alleen gaan. Grapje natuurlijk, dat is wel heel saai. En deprimerend: iedereen is er met iemand, sta jij daar alleen met je boodschappentas op wieltjes.

Afspraken maken

Gelukkig deelt Wessels een paar tips om te voorkomen dat je je blut koopt op de Huishoudbeurs. Zo is het handig, mocht je niets of niet te veel willen spenderen, daar afspraken over te maken met je gezelschap. Of, ook een slimme: neem het geld dat je wilt uitgeven contant mee en laat je pinpas thuis.

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP Foto