Eigenwijze klimplanten? Zo klimmen ze alsnog omhoog

Een klimplant in je tuin kan fantastisch zijn. Ze bedekken een lelijke schutting of maken een saaie muur een stuk kleurrijker. Tenminste, als die klimplant gaat klimmen. Want het komt vaak genoeg voor dat zulke planten gaan hangen, of kruipend over de grond verder groeien.

Gelukkig zijn er allerlei oplossingen voor eigenwijze klimplanten. Je moet zo’n plant namelijk wel een handje helpen, door ze te begeleiden. Bijvoorbeeld met een decoratieladder, schrijft tuingoeroe Romke van de Kaa in AD. Zo’n ladder zet je tegen een muur of schutting. Je kunt er hangplanten aan hangen, maar het is ook ideaal voor klimplanten als de clematis.

Oplossingen

Maar er zijn meer opties, denk aan:

Klimrek: nee, niet voor je (klein)kinderen, maar voor je planten. Er zijn allerlei klimrekken te koop die speciaal voor klimplanten bedoeld zijn. Je plaatst het rek tegen je muur. Planten als de clematis, de druif en kamperfoelie kunnen hier makkelijk zelf tegenop klimmen, door hun twijgjes eromheen te draaien.

nee, niet voor je (klein)kinderen, maar voor je planten. Er zijn allerlei klimrekken te koop die speciaal voor klimplanten bedoeld zijn. Je plaatst het rek tegen je muur. Planten als de clematis, de druif en kamperfoelie kunnen hier makkelijk zelf tegenop klimmen, door hun twijgjes eromheen te draaien. Draden spannen: Het idee is hetzelfde als een klimrek, maar de draden zijn minder opvallend dan zo’n rek. Je spant verschillende draden over je muur, zodat de klimplant daar wat houvast aan heeft. Ook bedoeld voor ‘rankende’ klimplanten als de clematis.

Het idee is hetzelfde als een klimrek, maar de draden zijn minder opvallend dan zo’n rek. Je spant verschillende draden over je muur, zodat de klimplant daar wat houvast aan heeft. Ook bedoeld voor ‘rankende’ klimplanten als de clematis. Bindband, binddraad of wikkeldraad: met deze draden en banden kun je zelf de twijgen en stengels van je klimplant vastmaken aan je schutting, klimrek of palen in je tuin.

Of kies voor zelfhechtende klimplanten. Deze planten hebben weinig hulp nodig en klimmen zelf langs schuttingen en muren omhoog. Denk aan klimop (Hedera), de klimhortensia (Hydrangea petiolaris) of de Wilde Wingerd (Parthenocissus).

Klaar met die saaie muur of schutting in je tuin? Ga verticaal tuinieren!

Bron: AD, Intratuin. Beeld: iStock