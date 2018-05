De eikenprocessierups duikt massaal op (en dít kun je ertegen doen)

Dit warme weer is natuurlijk hartstikke lekker, maar het brengt ook de nodige risico’s met zich mee. De eikenprocessierups ontwikkelt zich dit jaar sneller dan voorgaande jaren, en dat kan nare gevolgen hebben.

Het warme weer zorgt ervoor dat de beestjes sneller gaan vervellen en op zoek gaan naar koelere plekken. Hierdoor is de kans groter dat je in contact komt met de brandhaartjes die de rups loslaat. Het gevolg? Jeukende bultjes, een kriebelende keel en opgezwollen ogen, zo schrijft de NOS naar aanleiding van observaties van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Opkomst processierups

‘’Normaal blijven ze overdag rustig in hun nestje onder de grond of in de boom, nu verspreiden ze zich meer’’, zegt Arnold van Vliet van het kenniscentrum. Veel gemeentes zijn overdonderd door de plotselinge aanwezigheid van de rups, en hebben moeite met het behandelen van alle meldingen.

Klachten voorkomen

Om te voorkomen dat je in contact komt met het beestje, is het verstandig om bij een bezoek aan natuurgebied je lichaam zo goed mogelijk te bedekken. Zorg er voor dat je zo bent aangekleed dat je hals, armen en benen zijn bedekt. Ga niet op de grond zitten en blijf zoveel mogelijk uit de buurt van de rupsen en de nesten, of overblijfselen.

Wat doe je bij contact met de processierups?

Als je toch in contact bent gekomen met het beestje kun je het beste de volgende stappen volgen:

Voorkom krabben en wrijven

Spoel de huid zo goed mogelijk af met koel/lauw water

Verwijder brandharen van de huid met plakband of kleefpleisters

Doe kleding waarin brandharen zitten uit en was de gedragen kleding op 60° C.

Ernstige allergische reactie, zoals ademnood? Bel 1-1-2

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS/Zilveren Kruis. Beeld: ANP